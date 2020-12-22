Naz Mila kimdir? Naz Mila hayatı ve biyografisi! Naz Mila kaç yaşında, nereli?
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Naz Mila kimdir? Naz Mila hayatı ve biyografisi! Naz Mila kaç yaşında, nereli?

22.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:39
Naz Mila kimdir? Naz Mila hayatı ve biyografisi! Naz Mila kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Naz Mila, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Naz Mila hakkında merak edilenler. Naz Mila hayatı ve biyografisi. Naz Mila kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Naz Mila merak konusu oldu. İşte Naz Mila hakkında merak edilen Naz Mila kimdir, Naz Mila hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAZ MİLA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1992

Kaç yaşında: 28 yaşında

Naz Mila kimdir? Naz Mila hayatı ve biyografisi! Naz Mila kaç yaşında, nereli?
Naz Mila

Naz Mila, aslen Azerbaycanlıdır. Adını ilk olarak izdivaç programıyla duyurdu ve ünlendi.

Naz Mila, Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayları arasında yer alıyordu.

Katıldığı programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adikkat çeken Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:57:24. #1.14#
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