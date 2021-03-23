Naz Elmas kimdir?
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Naz Elmas kimdir?

23.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05
Naz Elmas kimdir?

Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir. Peki, Naz Elmas kimdir, kaç yaşında? Naz Elmas nereli, mesleği nedir? Naz Elmas hayatı ve biyografisi nedir?

Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir. Peki, Naz Elmas kimdir, kaç yaşında? Naz Elmas nereli, mesleği nedir? Naz Elmas hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas (d. 16 Haziran 1983, İstanbul), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir.

Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesinde okudu.

KARİYERİ

Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Garanti Bankası'nın Mortgage Uzmanı adlı reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.

2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı.

2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.

2014 yılında çekilen Stajyer Mafya filminde oynadı. 2014 sonbaharında TRT 1'de yayınlanan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

G.O.R.A

Ya Sonra

Stajyer Mafya

DİZİLER

Gülbeyaz

Haziran Gecesi

Candan Öte

El Gibi

Doktorlar

Nefes

Ay Tutulması

Bir Ömür Yetmez

Ustura Kemal

Güzel Çirkin

Merhamet

Filinta

Kördüğüm

Bahtiyar Ölmez

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Babam Çok Değişti

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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