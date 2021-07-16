NAVI No Pressure VALORANT takımını bünyesine dahil etti!

NAVI EMEA finallerinde oynamaya hak kazanan No Pressure VALORANT takımını bünyesine dahil etti!

Ukrayna merkezli espor organizasyonu NAVI No Pressure VALORANT takımını bünyesine dahil etti. Tecrübeli takım 18 Haziran tarihinde VALORANT kadrosunun ilk oyuncusu olan Rus oyuncu Kirill "Cloud" Nehozhin'u duyurmuştu. Bu transferin ardından Cloud'un eski takımı olan No Pressure'ın tüm kadrosu da artık NaVi için oynamaya başlayacak!

Oyuncuların dışında takımı koçu Dmitry "SmartSeven" Smartselau ve analist Nick "Dracon" Andreev de takımın VALORANT kadrosuna katıldı.

No Pressure, Gambit dışında CIS bölgesinde bulunan en iyi takımları yenerek EMEA biletinin sahibi olmuştu. Çoğu VALORANT takipçisine göre takım Gambit'den sonra en iyi kadroya sahip takım olarak biliniyor.

Cloud Kirill Nehozhin 2021-06-18 [1] 7ssk7 Artur Kyurshin 2021-07-16 [2] dinkzj Denis Tkachov 2021-07-16 [2] arch Vladyslav Svistov 2021-07-16 [2] Duno Mikhail Fokin 2021-07-16 [

Kaynak: Playerbros