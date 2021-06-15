NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı

NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Diplomasi rüzgarlarının estiği NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Liderlerin birbirleriyle görüşme anlarına ilişkin görüntüler üzerinden beden dillerini yorumlayan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un buluştukları an için ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahında, koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor.

Habertürk ekranlarına konuk olan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, liderlerin buluşma anlarına ilişkin görüntüler üzerinden beden dillerini yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Erdoğan'dan 'Biden'la görüşmede 'Sözde soykırım' gündeme geldi mi?' sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:58:51. #1.14#

title