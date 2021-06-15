NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı
Diplomasi rüzgarlarının estiği NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Liderlerin birbirleriyle görüşme anlarına ilişkin görüntüler üzerinden beden dillerini yorumlayan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un buluştukları an için ilginç bir değerlendirmede bulundu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahında, koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor.
Habertürk ekranlarına konuk olan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, liderlerin buluşma anlarına ilişkin görüntüler üzerinden beden dillerini yorumladı.