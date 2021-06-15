NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı

Diplomasi rüzgarlarının estiği NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Liderlerin birbirleriyle görüşme anlarına ilişkin görüntüler üzerinden beden dillerini yorumlayan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un buluştukları an için ilginç bir değerlendirmede bulundu.