NATO: Yunanistan-Türkiye arasında askeri çatışma önleme mekanizması kuruldu
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NATO: Yunanistan-Türkiye arasında askeri çatışma önleme mekanizması kuruldu

01.10.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:24
NATO: Yunanistan-Türkiye arasında askeri çatışma önleme mekanizması kuruldu

NATO'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO arabuluculuğu ile askeri çatışma önleme mekanizmasının kurulduğu belirtildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO arabuluculuğu ile askeri çatışma önleme mekanizmasının kurulduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz'de artan gerilime ilişkin adım atıldı. NATO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan ve Türkiye askeri temsilcileri arasında Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen bir dizi teknik toplantının ardından, 1 Ekim 2020 Perşembe günü ikili bir askeri çatışma önleme mekanizması oluşturuldu. Mekanizma, Doğu Akdeniz'de 'kaza' riskini azaltmak için tasarlandı.""ASKERİ ÇATIŞMA ÖNLEME MEKANİZMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeri çatışma önleme mekanizmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Her ikisi de değerli NATO müttefiki olan Yunanistan ve Türkiye'nin yapıcı girişimleriyle elde edilen bir askeri çatışma önleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu güvenlik mekanizması, anlaşmazlığı ele almaya yönelik diplomatik çabalar için alan yaratmaya yardımcı olabilir ve bu çabaları daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefikle de yakın temas halinde kalacağım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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