NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
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NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da 10-14 Mayıs arasında gerçekleştirilen NATO tatbikatı sırasında 7 asker yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın gerçekleştirdi. Askerler işçilere silah doğrulturken, fabrika sahibi askerlerin ABD'li olduğunu belirtti. Olayla ilgili Filibe Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'da 10-14 Mayıs arasında "Swift Response" tatbikatı sırasında askerlerin yanlış adrese baskın düzenlediği ortaya çıktı.

FABRİKAYA GİRİP İŞÇİLERE SİLAH DOĞRULTTULAR

Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe'de bulunan Çeşnigirovo Hava Üssü'ndeki tatbikat sırasında askerler, üssün yakınında bulunan bir ayçiçek fabrikasına girdi. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ABD'li olduğu iddia edilen askerlerin işçilere silah doğrulttuğu görüldü.

NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın

ÖZÜR BEKLİYORLAR

Fabrika sahibi Marin Dimitrov askerlerin ABD'li olduğunu belirtirken, Filibe Askeri Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili özür beklediklerini belirten Dimitrov, aşağılandıklarını ve terörist muamelesi gördüklerini savundu. Filibe Askeri Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Sofya Büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada ise olayda ABD askerlerinin yer alıp almadıklarının araştırıldığı ve yetkililerin başlattığı soruşturmaya katkıda bulunmaya hazır oldukları ifade edildi.

NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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