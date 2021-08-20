NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı
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NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı

NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Afganistan gündemiyle bir araya gelen NATO toplantısının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı" dedi. Stoltenberg ayrıca, tahliyeler konusunda Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söyledi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Toplantı sonunda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun önceliğinin insanları Kabil'den çıkarmak ve havaalanını çalışır halde tutmak olduğunu açıkladı.

Stoltenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durum hala zor ve öngörülemez. Karşılaştığımız temel zorluk, insanların Kabil havaalanına ulaşmasını ve girmesini sağlamak" dedi.

TÜRKİYE, İNGİLTERE VE ABD'YE "KABİL" TEŞEKKÜRÜ

Afganistan'da tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceklerini belirten Stoltenberg, "Dünyanın gözü Afganistan'da. 24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.

Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevli olduğunu belirten Stoltenberg, "Türkiye'nin şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti. Şuan tahliyeye odaklandık. Pakistan'a özel bir sorumluluk düşüyor. Hem Afganistan'ın komşusu hem de Taliban'la irtibatı var." dedi.

"TALİBAN'IN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMASI GEREK"

"Tüm müttefiklerin ortak görüşü Taliban'ın verdiği sözü tutması gerektiği." diyen Stoltenberg, "Bunlar, ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş, terör örgütlerine kucak açmama ve kadın haklarına saygı. Afganistan'da ne olursa olsun, bu NATO'yu üyelerinin güvenliğini sağlamakta zaafiyete uğratmaz." dedi.

NATO TALİBAN'I TANIYACAK MI?

Stoltenberg, "NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı." dedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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