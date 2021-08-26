Son dakika haberleri | NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
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Son dakika haberleri | NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri | NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve Baron Hotel yakınında iki bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kabil Havalimanı dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve sevdikleriyle birlikte. Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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