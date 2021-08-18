NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım
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NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Afganistan hakkında düzenlediği basın toplantısında "Lütfen Taliban'ı tanımayın" sözleriyle gündeme oturan Afgan gazeteci Lailuma Sadid, 1997'de örgüt tarafından 2 kez kırbaç cezasına çarptırıldığını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin yankıları sürüyor. Taliban ve diğer ülkeler arasında nasıl bir diyalog olacağı merakla beklenirken, Amerika'nın nasıl tavır koyacağı Biden'in açıklamalarında belli oldu. Ancak yine de NATO'nun Afganistan'la ilgili adımları merak konusuydu.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bugün düzenlediği basın toplantısına Afgan gazeteci Lailuma Sadid, "Ne olur Taliban'ı tanımayın" sözleri damga vurdu. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan gazeteci, 97 yılında Taliban tarafından kırbaç cezasına çarptırıldığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri'ne yalvaran Afgan gazeteci Türk televizyonuna konuştu: İki defa kırbaçlandım

"LÜTFEN TANIMAYIN" DİYE YALVARDI

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmeler yaptığı basın toplantısının soru cevap kısmında ağlayarak sorduğu soru ve 'Lüften Taliban'ı tanımayın' sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci Lailuma Sadid CNN Türk canlı yayınına katıldı.

"1997'DE İKİ DEFA KIRBAÇLANDIM"

Sadid neden bu çıkışı yaptığını ise kendi hayatından şu örneklerle anlattı:

Çünkü onlar insan haklarına, kadın haklarına saygı göstermeyecekler. Kadınlara hiçbir alan tanımayacaklar. Bir kadın olarak Taliban rejimi baştayken Afganistan'da 1997'de iki defa kırbaçlandım. Taliban tarafından ve ben bunların yeniden yaşanmasını istemiyorum. Oradaki halkın yeni neslin bunları tekrar yaşamasını istemiyorum. Çünkü ben bunu hiç atlatamadım.

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Afgan gazeteci canlı yayında NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı: Ne olur Taliban'ı tanımayın
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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