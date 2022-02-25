NATO Genel Sekreteri kimdir sorusu Rusya - Ukrayna savaşının ardından gündem konusu oldu. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Peki, NATO Genel Sekreteri kimdir? NATO genel sekreteri nereli? NATO genel sekreteri kaç yıl görev yapar? Nato genel sekreteri kim? İşte cevapları...

NATO GENEL SEKRETERİ KİMDİR?

NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün en yetkili çalışanı olarak görev yapan bir diplomattır. Genel Sekreter ittifakın çalışmalarını koordine eder ve Kuzey Atlantik Konseyi'nin başıdır. Mevcut Genel Sekreter daha önce Norveç başbakanı olan Jens Stoltenberg'dir.

NATO Genel Sekreteri 4 yıllığına seçilir.

JENS STOLTENBER KİMDİR?

Jens Stoltenberg, 16 Mart 1959 doğumlu, Norveçli siyasetçi ve NATO'nun 13. Genel Sekreteridir.

2002'de Norveç İşçi Partisi'nin Başkanı oldu. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg, İşçiler'in Gençlik Birliği'nde Başkan ve 1990'dan 1992'ye kadar İşçi Partisi'nin Oslo kolunda görevliydi. 2000-2001 yılları arası ve tekrar 2005-2013 yılları arası Norveç başbakanı olarak görev yaptı.

Oslo seçimlerinde 1993 yılında milletvekili seçilerek, Brundtland'ın Bakanlar Kurulunda 1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. 1993 ile 1996 yılları arasında Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Brundtland'ın istifasının ardından, Thorbjorn Jagland, İşçi Partisi lideri seçildi ve Başbakan oldu. Stoltenberg, Maliye Bakanı olarak atandı. Jagland ve tüm Hükûmet istifa ettiği zaman, 17 Ekim 1997 yılına kadar bu pozisyonda görev yaptı. Parlamentoda muhalefette iken, enerji meseleleri üzerine daimi komitelerde görev yaptı. İlk Bondevik'in Bakanlar karşı bir güven hareketi takiben Stoltenberg, Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olmasına rağmen, 3 Mart 2000 tarihinde Norveç başbakanı tayin edildi ama parti lideri değildi.

Başbakan olarak ikinci bir dönem için 2009 yılında yeniden seçildi, ancak 2013 yılında üçüncü bir dönem için seçimleri kaybetti.

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