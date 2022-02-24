NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin'in amacı etki alanını yeniden oluşturmak" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin'in amacı etki alanını yeniden oluşturmak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin'in amacı etki alanını yeniden oluşturmak" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika