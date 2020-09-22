Natalia Vodianova kimdir? Natalia Vodianova kaç yaşında? Natalia Vodianova evli mi? Natalia Vodianova mesleği ne?

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NATALYA VODYANOVA KİMDİR?

28 Şubat 1982 (38 yıl yaşında) Natalya Vodyanova, yoksulluktan zenginliğe uzanan yaşam öyküsü ve Calvin Klein ile sekiz sezonluk, yedi rakamlı sözleşmesiyle tanınır. 2012'de Forbes'in en çok kazanan modeller listesinde üçüncü oldu ve bir yılda 8.6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Vodianova şu anda models.com tarafından moda endüstrisindeki Yeni Süperlerden biri olarak gösteriliyor. Vodianova, kendini özel ihtiyaçları olan çocuklara ve ailelerine yardım etmeye adamış bir hayırsever kuruluş olan Çıplak Kalp Vakfı'nın kurucusudur. Vodianova, 2010 yılında Harper's Bazaar tarafından Yılın İlhamı ödülüne layık görüldü, 2014 yılında ise Glamour onu Yılın Kadını ve Çocukların Sesi ödülüne layık gördü. Mattel, 2016 yılında kendi adı altında ilk Rus Barbie'yi yarattı. Vogue India'nın Yılın Kadınları ödüllerini 2017 aldı. Vodianova 5 çocuk annesidir. Aynı zamanda dünyanın en büyük zihinsel engelli çocuk ve yetişkin spor organizasyonu olan Özel Olimpiyatlar Uluslararası Yönetim Kurulu üyesidir ve 172 ülkede 5,7 milyon sporcuya ve Birleşik Spor ortaklarına yıl boyunca antrenman ve yarışmalar düzenlemektedir.

NATALYA VODYANOVA EVLİ Mİ?

Vodianova, Portman'dan ayrılmasının ardından, LVMH'nin kurucusu Bernard Arnault'un oğlu ve lüks marka Berluti'nin CEO'su Antoine Arnault ile ilişki kurdu. Çiftin iki oğlu var: Maxim (2014 doğumlu) ve Roman (2016 doğumlu). Vodianova 31 Aralık 2019'da nişanlandığını duyurdu.

Rus model Natalia Vodianova, Fransız iş insanı Antoine Arnault ile evlendi. Vodianova, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: Haberler.com