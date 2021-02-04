Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nasuhi Güngör'ün hayatı ve biyografisi
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Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nasuhi Güngör'ün hayatı ve biyografisi

04.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:26
Nasuhi Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nasuhi Güngör'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nasuhi Güngör geliyor. Peki, Nasuhi Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Nasuhi Güngör'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Nasuhi Güngör'ün biyografisi ve hayatı en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Nasuhi Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi gazetede çalışıyor? Tüm bilgiler yazımızda.

NASUHİ GÜNGÖR KİMDİR?

Nasuhi Güngör 1968 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Çeşitli gazetelerde haber müdürü, muhabir ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Nasuhi Güngör doğum tarihi : 1968

Nasuhi Güngör kaç yaşında : 52 yaşında

Nasuhi Güngör mesleği ne :Gazeteci

Nasuhi Güngör nereli : Kırşehir

Nasuhi Güngör Milli Gazete ve Gerçek Hayat Dergisi'nde yazılar yazdı. 2009 yılı seçimlerine kadar Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Serhat Kemal Yılmaz'ın danışmanlığını yaptı ve seçim kampanyasını yönetti.

Nasuhi Güngör, Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. Nasuhi Güngör aynı zamanda yazardır. Güngör'ün bazı kitapları şu şekilde:

- İpin Ucundakiler

- Yenilikçi Hareket

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