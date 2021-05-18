"Nasipse Adayız" a Belgrad'dan ödül geldi
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"Nasipse Adayız" a Belgrad'dan ödül geldi

'Nasipse Adayız' a Belgrad'dan ödül geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Son olarak 49'uncusu düzenlenen, Avrupa'nın köklü festivallerinden Belgrad Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gösterilen film, festivalde "en iyi ilk film ödülü"nü kazandı.

Son olarak 49'uncusu düzenlenen, Avrupa'nın köklü festivallerinden Belgrad Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gösterilen film, festivalde "en iyi ilk film ödülü"nü kazandı.

Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal bu önemli ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduğunu sözlerine eklerken tüm jüriye ve ekibine teşekkürlerini iletti. Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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