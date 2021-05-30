Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor

Kademeli normalleşme dönemi, 1 Haziran'da sona erecek. Bu süreç sonrasında nasıl bir normalleşme planının uygulanacağı ise yarın toplanacak Kabine'de ele alınacak. Toplantıdan; kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi gibi kararların çıkması bekleniyor.

1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme dönemi sonrasında neler olacağı Kabine toplantısında netleşecek. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, Türkiye'nin koronavirüs salgınında izleyeceği yol haritasını şekillendirecek.

Kabine'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sayıları ve aşı takvimine ilişkin sunum yapacak. Bu kapsamda Kabine toplantısında kısıtlamaların ne ölçüde esnetileceği konuşulacak.

KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI GÜNDEMDE

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla kapılarını misafirlerine açacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜN İÇİN BEKLEYENLERE MÜJDE

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı alanları da kapsaması ön görülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ESNETİLEBİLİR

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca ise bu öneriyi Kabine'de anlatacak. Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI ELE ALINACAK

1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle sahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararları vatandaşlara açıklaması bekleniyor.