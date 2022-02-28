NASA Uzay Sergisi'ni gezmek için son tarih 19 Mart

HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye'ye getirilen ve 8 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçi tarafından gezilen NASA Uzay Sergisi, 19 Mart'ta İstanbul'da son kez görülebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, 19 Mart'ta kapılarını kapıyor. Ziyarete açıldığı 8 Aralık tarihinden itibaren yaklaşık 100 binden fazla kişi tarafından gezilen dünyanın en büyük gezici uzay sergisinin biletleri 1 Mart tarihinden itibaren 75 TL olarak tek fiyattan satılacak.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgisini çeken, bilgisini tazeleyen ve eğlendiren NASA Uzay Sergisi'nde ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri sergileniyor.

200'den fazla parçanın yer aldığı sergide, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor. Ziyaretçiler VR alanında bir astronot veya kozmonotun yaşayabileceği uzay deneyimini yaşıyor.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da yaşattığı macerayı Astronot André Kuipers'ı ağırlayarak bir üst seviyeye taşıdı. Uzayın gerçek tanığı Kuipers, uzay meraklıları ile sohbet etti, deneyimlerini anlattı.

Serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten online ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor.

NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.