NASA'nın Salda Gölü açıklaması, Burdur'da heyecan yarattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Marsta'ki Jezera Krateri'nin Salda Gölü ile benzer özellikler taşıdığı ve 'Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var' açıklaması Burdur'da heyecana sebep oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Marsta'ki Jezera Krateri'nin Salda Gölü ile benzer özellikler taşıdığı ve 'Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var' açıklaması Burdur'da heyecana sebep oldu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, NASA'nın açıklamaları sonrası Salda'nın uluslararası turizmden pay alacağına inandığını söyledi. Başkan Ercengiz, "Salda Gölümüz son birkaç yıl içerisinde yerli turizm açısından oldukça ilgi çeken bir yer olmuştu. NASA'nın bu açıklamasından sonra da uluslararası turizm açısından cazibe merkezlerinden biri olacağına inanıyorum. İnsanoğlunun Mars'a gönderdiği bu araçla Mars'taki krater yapısına benzer özellikler göstermiş olması, bu işin uzmanları, bu işin hayranları tarafından Salda Gölü'ne ilgiyi bir kat daha artıracaktır. Biz Salda Gölümüzün korunması, kollanması ve ileriki nesillere aktarılması için hep birlikte mücadele ederken aslında farkında olmadan böyle güzel bir gelişmenin de tarafı olmuşuz. Umuyorum Salda uluslararası turizmde de hak ettiği yeri bulacak. Ekonomi anlamda da iyi bir geri dönüş olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

SALDA GÖLÜ'NÜN BİLİNİRLİĞİ ARTACAKVatandaşlar ise NASA'nın açıklamasının ardından Salda Gölü'nün bilinirliğinin daha fazla artacağını, bunun turizme katkı sağlayacağını belirtti. Mehmet Ali Seçer, "Salda Gölü'nün Mars'la aynı özelliği taşıdığını görünce hem şaşırdık hem sevindik. Burdur'umuz, Yeşilova'mız, turizm için inşallah iyi olur. Bu gölümüzü korumamız lazım" diye konuştu.Mustafa Karaatlı ise, " haberler de NASA'nın Mars'a uzay aracı gönderdiğini izledik. Salda Gölü ile benzerliğinin olması enteresan ve gurur verici. Çok şaşırdık, aslında Burdur'umuz için gurur verici. Türkiye'de bilinirliğinden ziyade Avrupa'da da bilinirliğinin artması Burdur turizmine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Esnaf Osman Yavuz Arslan da, "Biz Burdurlu olarak Salda'ya gidip gezemedik ama Amerikalılar Mars'a benzediğini görüp araştırma ve inceleme yapmak için buraya gelmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN