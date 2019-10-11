NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı

NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için yörüngeye uydu gönderdi

11.10.2019 11:51
NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için yörüngeye uydu gönderdi.


NASA'dan yapılan açıklamada, Florida sahili açıklarında Stargazer L-1011 uçağından bırakıldıktan 5 saniye sonra üzerinde Northrop Grumman şirketinin üretimi olan Pegasus XL roketi ateşlenen uyduya, "İyonosferik Bağlantı Kaşifi" adı verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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