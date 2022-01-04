NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ilgilenen Mardinli kızlarla görüştü

MARDİN (DHA) - Nasa Hubble kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel, Mardin'de uzay bilimi alanında kendini yetiştirmek isteyen liseli kız öğrencilerle online bir araya geldi. Özel, öğrencilerin hem uzayla hem de uzayı araştıracak kariyere giden yollarla ilgili sorularını yanıtladı.

Mardin Kültür Derneği, Arizona Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Feryal Özel, Arizona Üniversitesi'nden 5 doktora öğrencisi ve Mardinli 500 kız öğrenciyle birlikte geliştirdikleri 'Sisters Science Bridge: Arizona to Mardin Kız Kardeşler Bilim Köprüsü, Arizona'dan Mardin'e' projesini hayata geçirdi. Kız çocuklarının bilim teknoloji atölyeleri yoluyla güçlenmelerini ve Arizona Üniversitesi'nden ablalarıyla tanışarak deneyim paylaşımında bulunmalarını hedefleyen projenin final etkinliğinde Prof. Dr. Feryal Özel, Mardin'den 500 öğrenciyle çevrim içi buluştu. Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin sunumlarını izleyen Feryal Özel, bilimde birlikte çalışmanın öneminin her geçen gün arttığına ve gençlerin proje boyunca, hatta sunum yaparken ekip olarak çalışmalarının çok önemli kazanım olduğuna vurgu yaptı.

Amerika Ankara Büyükelçiliği sponsorluğunda düzenlenen proje kapsamında Mardin, Midyat ve Kızıltepe Fen liselerinden toplam 30 kız öğrenci bir yıl boyunca Teknokta LEGO Education Academy'den Zeki Devrim Sırdaş ile online robotik kodlama atölyelerine katıldılar. Öğrencilerin uzay temasını belirlemesi üzerine Midyat Fen Lisesi Space Broom Uzay Süpürgesi projeleriyle uzaydaki küçük çöpleri toplayan bir robot modeli dizayn etti.