NASA Hubble uzay teleskobu nedir? Doğum gününe göre uzay yıldızı görüntüleme nasıl yapılır? Hubble uzay teleskobu ile yıldızları görüntüleme nedir? NASA Hubble teleskobunu internet üzerinden kullanıa açtı. NASA Hubble internet sitesindne doğum tarihi girilerek o tarihte gökyüzünün ve yıldızların nasıl olduğu gözlemlenebiliyor. Detaylar haberimizde.

NASA uzun zamandır geliştridği ve kullandığı Hubble uzay teleskobunu kullanıcılrın kullanımına açtı. Özellikle doğum tarihi girilerek o tarihte uzay ve yıldızların görüntüsü görülebiliyor. İnsanların büyük bir heycanla doğum günlerinde gökyüzünü ve yıldızları görme isteği büyük heycna uyandırdı ve gündem oldu. NASA Hubble telekobu ile ilgili merak edilenler detaylar haberimizde.

NASA HUBBLE UZAY TELESKOBU NEDİR?

NASA'nın 1990'lı yıllardan itibaren aktif olarak kullandığı bir uzay telekobudur. Bu teleskobtan gökyüzü ve yıldızların izleme işlemi bilimsel olarak gerçekleştirilmekte ve araştırmalarda bu telekob kullanılmaktaydı.

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş; Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır. HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçasıdır.

NASA HUBBLE TELEKOBU

HUBBLE TELESKOBU İLE DOĞUM GÜNÜ UZAY FOTOĞRAFI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Doğum gününüzde çekilen uzay görüntülerine görüntüleyebilmek için öncel sayfanın en altında yer alan linke tıklayınız.

Ardından karşınıza gelecek olan sayfadan "Select Month" kısmına doğduğunuz ayı, "Select Date" kısmına ise doğduğunuz günü giriniz.

Bilgileri girdikten sonra "submit" tuşuna tılayınız.

Ekrana gelen plan görüntüsü, doğduğunuz gün Hubble teleskobunun çektiği görüntüyü oluşturmakta.

Görüntüyü indirebiirsiniz bunun için bilgi ekranının üzerindeki "See Full İmage" tuşuna tıklayınız.

Büyük ekran olarak açılan görüntüyü kaydedebilirsiniz.