NASA, Dünyadaki Herkesi Milyarder Yapabilecek Değerde Bir Asteroidi Takibe Aldı

Psyche 16 adındaki devasa bir asteroidin, dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek miktarda değerli maden içerdiği düşünülüyor. 225 km genişliğinde olan asteroit, yörüngesini Mars ve Jüpiter'in arasından geçerek tamamlıyor. Ayrıca bu devasa gök cismi, NASA'nın 2022'de başlaması planlanan görevinin hedeflerinden biri olacak.

Görev, asteroidin yok olmuş bir gezegen çekirdeği olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Dolayısıyla bu görev, bize Dünya'nın nasıl oluştuğu ve nasıl yok olacağı hakkında bilgi verebilir.

NASA, "Dünya gibi gezegenlerin çekirdekleri çoğunlukla metalden oluşuyor ancak yerkabuğu ve manto, çekirdeğe ulaşmayı imkânsız hâle getiriyor. Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğini göremediği ve onun hakkında düzgün ölçümler yapamadığı için Psyche 16, Dünya benzeri gezegenlerin oluşumunu öğrenmek için bizlere iyi bir imkân sunuyor" açıklamasında bulundu.

Psyche 16, sadece bilimsel anlamda ilgi uyandırmıyor. Büyük miktarlarda demir, altın ve nikel içeren gök cismi, uzay madencilerinin de dikkatini çekmiş durumda. Uzay madenciliği alanında faaliyet gösteren şirketler, asteroidin maden rezervlerini kullanmayı amaçlıyor.

Asteroitte bulunan madenden yalnızca demir madenin değeri, tahminlere göre 8.000 katrilyon pound. Bu para, tüm insanlara eşit bir şekilde dağıtılırsa herkes bir gecede milyarder olabilir ancak bu ekonomik olarak mümkün olmayan bir senaryo çünkü tüm dünya ekonomisi 59,9 trilyon pound değerinde. Dolayısıyla dünya ekonomisine bir anda birkaç katrilyon pound eklemek, bütün sistemin çökmesine sebep olur.

Bütün bunlar, uzay madenciliği endüstrisinin geleceğin en büyük sektörü olacağı hakkındaki tahminleri doğruluyor. İngiltere menşeili bir asteroit madenciliği şirketinin kurucusu Mitch Hunter-Scullion, geçen yıl BBC'ye "Altyapıyı kurduktan sonra olasılıklar neredeyse sınırsız. Asteroitlerde maden arayacak kadar cesur olanları, çok fazla para bekliyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Psyche 16, asteroit madenciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin dikkatini çeken tek gök cismi değil. UW-158 adındaki başka bir asteroidin 90 milyon ton platin içerdiği düşünülüyor ve bütün madenin toplam değeri 3 trilyon pound.

Bazı bilim insanları, asteroit maden şirklerinin bu denli hızlı çoğalmasının günlük hayatı tehdit edebileceği söylüyorlar. Uzmanlara göre Güneş sisteminin endüstriyel amaçlar için kötüye kullanılması, erişilebilecek bütün kaynakları tüketebilir.

Cambridge Massachusetts'teki Smithsonian Astrofizik Rasathanesi'nde çalışan kıdemli astrofizikçi Martin Elvis, uzay ve asteroit madenciliğinin sonuçlarının insanlığın geleceği için korkunç etkiler doğurabileceğini söylüyor. Elvis, The Guardin'a "Bu konu hakkında şimdi düşünmezsek her zaman yapmış olduğumuz gibi uzay madenciliğine sonrasını düşünmeden başlayacağız ve birkaç yüzyıl sonra şu anda yaşamış olduğumuz iklim krizinden çok daha kötü bir krizle karşı karşıya kalacağız. Güneş sistemindeki bütün kaynakları bitirdikten sonra gidecek başka yerimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.