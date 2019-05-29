NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Türkiye’de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşlığı da bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu

NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Türkiye'de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşlığı da bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı duyuruldu. Reuters haber ajansı, Gölge'nin eşine dayandırdığı haberinde bilim insanının tahliye edildiğini ifade etti.

Karar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ıjn yaptığı telefon görüşmesinden kısa süre sonraya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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