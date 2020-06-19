Narlıdere'nin okulları LGS'ye hazır Narlıdere Belediyesi, Cumartesi (yarın) yapılacak Liselere Giriş Sınavı öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. İlçe genelinde, 11 okulda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Başkan Ali Engin "Çocuklarımızın güvenli ve temiz ortamlarda sınava girmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerimizin içi rahat olsun" dedi.

11 OKUL DEZENFEKTE EDİLDİ

LGS'ye girecek öğrencilerin ve velilerin güvenli bir şekilde okullara gelebilmesi için temizlik ve sterilasyon çalışmalarını tamamlayan Narlıdere Belediyesi, ilçe genelindeki 11 okulu sınav öncesi dezenfekte etti. Narlıdere'de753 öğrencinin gireceği sınav için okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından baştan sona ilaçlandı.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Sınav için okullarımıza gelecek öğrenci ve velilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak, kişisel tedbirleri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Maske ve sosyal mesafe kullarına uymaya devam edelim. Bütün öğrencilere böylesine zorlu bir süreçte girecekleri sınavda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler