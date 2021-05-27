Narlıdere Belediyesi'ne 2 yeni çöp kamyonu daha!
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Narlıdere Belediyesi'ne 2 yeni çöp kamyonu daha!

Narlıdere Belediyesi'ne 2 yeni çöp kamyonu daha!
Bültenler - Haberler | Güncel

Narlıdere Belediyesi vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek için araç parkını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, kendi kaynakları ile yerli üretim 2 yeni çöp kamyonu satın aldı.

Kamyonlar belediye otoparkında gerçekleştiren törenle hizmete alındı. Başkan Ali Engin "Yakın zamanda eskiyen tüm araçlarımızı yenileyerek hizmet kalitemizi artıracağız" dedi" dedi.

TÖRENLE HİZMETE ALINDI

Temizlik çalışmaları ile fark yaratan Narlıdere Belediyesi, yerli üretim iki çöp kamyonunu daha satın alarak halkın hizmetine sundu. Çöp toplama araçları, belediyenin otoparkında düzenlenen törenle hizmete alındı. Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, mahalle muhtarları ve meclis üyeleri ile belediye çalışanları törende hazır bulundu.

"HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "İzmir'in en temiz ilçesi Narlıderemize, yerli üretim 2 çöp toplama aracı daha kazandırdık. Yakın zamanda eskiyen tüm araçlarımızı yenileyeceğiz ve hizmet kalitemizi artıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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