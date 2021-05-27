Narlıdere Belediyesi'ne 2 yeni çöp kamyonu daha!

Narlıdere Belediyesi vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek için araç parkını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, kendi kaynakları ile yerli üretim 2 yeni çöp kamyonu satın aldı.