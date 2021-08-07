Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili
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Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye işçileri, Adana Valiliğinin açıkladığı yevmiye fiyatlarının bölgedeki işverenler tarafında uygulanmadığını savunarak bahçe sahiplerine tepki gösterdi.

Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye işçileri, Adana Valiliğinin açıkladığı yevmiye fiyatlarının bölgedeki işverenler tarafında uygulanmadığını savunarak bahçe sahiplerine tepki gösterdi.

Her yıl Adana Valiliği tarafından açıklanan fiyatın Kozan'da işverenler ve bahçe sahipleri tarafından uygulanmadığını kaydeden işçiler, geçen yıl 106 TL yevmiye fiyatının Kozan'da 78 TL olarak uygulandığını, bu yıl 120 TL'nin altındaki bir rakama çalışmayacaklarını söylediler.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye işçi, elçi ve çavuşları yevmiye Adana'da uygulanan narenciye işçilerinin eylemine destek veren BBP Partisi Kozan İlçe Başkanı Gürdal Topal işçilerle birlikte yaptığı basın açıklamasında, "Kozan'da 3 yıldan bu yana her dönem işçilerimizin haksız rekabete uğradığını ifade ediyoruz. Bize hep denilen sezon ortasında yevmiye değişmez denildi. Biz de narenciyenin sezon başlangıcında Adana, Mersin, Hatay ve Çukurova bölgesinde alınan yevmiyenin kozanda olmasını istiyoruz. Kozan'da işçilerimizin hakkını kazanıyoruz. Adana'da 106 TL idi Kozan'da 80 TL'ydi. Adana'da uygulanan ne ise ona razıyız" diye konuştu.

Fatma Ateş, "Adana'daki fiyatın burada uygulanmasını istiyoruz. 24 yıldır bu işi yapıyorum. İşçilerimizin hakkını yemesinler. İşçiler çalışmıyorsa götürmesinler" dedi.

Harun Güngör de Adana Kozan arasında ayrımcılık var diyerek, "Adana, Hatay, Mersin işçisi 106 milyon alıyor biz 85 milyon alıyoruz. Bu hak edilen para değil. Biz kasayı dolduruyoruz, bize bir kasa daha geliyor" dedi.

İşçiler, basın açıklamasının ardından bu yıl Çukurova'da uygulanan fiyatın Kozan'da uygulanmaması durumunda bahçelere giymeyeceklerini ve haklarını istediklerini dile getirdiler.

Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili
Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili
Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili
Narenciye işçileri, yevmiye fiyatlarına tepkili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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