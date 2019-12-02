Namık Kemal, Gelibolu'daki kabri başında anıldı

02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:24

"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in vefatının 131'inci yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

Bolayır köyünde düzenlenen törene, Gelibolu Kaymakamlığına vekalet eden Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, 2. Kolordu Komutanlığını temsilen 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan ile diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe öğretmeni Esra Başeğmez, katılımcılara Namık Kemal'in yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

Ardından aynı okulun öğrencilerinden Irmak Nur Yılmaz tarafından şairin "Murabba" adlı şiiri okundu.

Tören, Gazi Süleyman Paşa Türbesi ziyareti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA