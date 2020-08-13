Namibya, 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Namibya, 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi...

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 1904-1908 yıllarında yaklaşık 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı tazminat teklifini reddettiklerini açıkladı.

Namibya, 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi...
13.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:40

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 1904-1908 yıllarında yaklaşık 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı tazminat teklifini reddettiklerini açıkladı.

Geingob Almanya'nın teklif ettiği tazminatın miktarını açıklamadı.

Deutsche Welle (DW), teklif edilen miktarın 10 milyon euro olduğunu duyurdu.

Alman hükümetinden DW'nin haberiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob Alman müzakere heyetinin "tazminat" sözcüğünü kullanmaktan kaçınarak "yaraların sarılması" ifadesinde ısrar etmesini de "kabul edilemez" diye niteledi.

Almanya soykırımı kabul etmesine rağmen bunun için henüz resmen özür dilemedi.

Namibya Soykırımı

Soykırım, yerli halkların işgalci Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı ayaklanmasıyla 1904'te başladı.

O dönemde Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetimindeki birliklerin komutanı olan Lothar von Trotha, Ekim 1904'te soykırım emri verdi.

Herero ve Nama halkları çöle sürüldü.

Topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi.

Soykırımda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar ölü sayısının 100 bin civarında olduğunu söylüyor.

DW'ye göre tarihçiler, 20'nci yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen katliamlarda Herero halkından 65.000-80.000 kişinin, Nama halkından 10.000-20.000 kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Soykırımda Hereroların yüzde 75'inin, Namaların da yarısının öldüğü belirtiliyor.


haberler.com/haber/2020/08/13/namibya-100-bin-kisinin-olduruldugu-soykirim-2-13503533_o.jpg"/>


Kafatasları "üstün ırk" araştırmaları için Almanya'ya gönderildi

Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların "Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama araştırmaları" için Almanya'ya gönderilmişti.

Söz konusu araştırmalarda, Almanya'nın diğer eski sömürgeleri Kamerun, Tanzanya, Ruanda ve Togo'dan çok sayıda kafatası da incelendi.

Almanya, iki yıl önce araştırmalarda kullanılan 25 kafatasını bir kilisede düzenlenen törenle Namibya heyetine teslim etmişti.

Almanya ve Namibya arasında 2015'ten bu yana resmi özür ve tazminat için müzakereler yürütülüyor.

Heyetler şimdiye kadar sekiz kez bir araya geldi.

Almanya Namibya'ya her yıl milyonlarca euro kalkınma yaptığını söylüyor.

Soykırımdan kurtulan bazı Hereroluların yakınları 2001'de Alman Hükümeti ve iki Alman şirketine bir Amerikan mahkemesinde toplam 4 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi Politika
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı 3. Sayfa
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor 3. Sayfa
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı Politika
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Alişan Sezen Aksu Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Namibya, 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 12:40:24. #1.15#
title