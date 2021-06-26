Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu
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Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu

Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün eserlerinden oluşan 'Namevcut' sergisi Başkan M. Ergün Turan'ın katıldığı programla sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün eserlerinden oluşan 'Namevcut' sergisi Başkan M. Ergün Turan'ın katıldığı programla sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 

Açılışı gerçekleştirilen sergiye Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, serginin hazırlayıcısı sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk, sanatçı Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ve sanatseverler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada pandemi koşullarında da sanatsal faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Başkan M. Ergün Turan, "Sanat icra edenleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Namevcut sergisini sunduğumuz Sanatçımız Aslıhan Kuşoğlu'nun genç bir akademisyen ve sanatçı olarak çok daha güzel eserler üreteceğine inanıyorum. İstanbullu bütün sanat severleri Kadırga Sanat Galerilerine ve Aslıhan Kuşoğlu'nun Namevcut adlı sergisini görmeye davet ediyorum. Gelemeyenler için biz bütün sergilerimizi dijital ortama da aktarıyoruz. Sanatseverler Fatih Belediyesi'nin ya da Kadırga Sanat Galerileri'nin internet sitelerinde dijital olarak bütün bu eserleri çok yakın ölçekte görebilirler" dedi.

Başkan Turan daha sonra Kaymakam Peker, İlçe Başkanı Narin ve Aslıhan Kuşoğlu ile birlikte sergiyi gezdi. Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün soyut yağlı boya ve keçeli kalem çalışmalarından oluşan 23 eserin sergileneceği "Namevcut" sergisi, sanatçının kendi "Namevcut" evreninin kapılarını izleyicilere sunuyor. 28 Ağustos'a kadar görülebilecek olan 'Namevcut' sergisinde sanatçının tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle çalıştığı eserlerinin yanı sıra kağıt üzerine keçeli kalem çalışmalarının bulunduğu eserlere de yer veriliyor.


Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu
Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu
Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu
Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu
Namevcut sergisi sanatseverlerle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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