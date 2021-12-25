Nallıhan'da polis ve bekçilere halkla ilişkiler eğitimi verildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi- Fatih AKBABA tarafından, "Polis-Halk İlişkileri ve İletişimi" konulu seminer verildi.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol ÜNLÜ, Nallıhan Şehit Kemal Duman Polis Merkezi Amiri Ahmet ERGİN ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel katıldı.

İletişim Uzmanı Fatih AKBABA, polis memuru ve çarşı mahalle bekçilerine, sağlıklı iletişim kurma ve anlayış çerçevesinde hareket etmeleri konularında eğitim verirken katılımcılardan yöneltilen soruları da cevapladı.

Seminer sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Erol ÜNLÜ, Öğretim Görevlisi-İletişim Uzmanı Fatih AKBABA'ya, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline verilen seminerdeki emekleri ve katkıları için teşekkür belgesi takdim etti.