Nallıhan'da polis ve bekçilere halkla ilişkiler eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan'da polis ve bekçilere halkla ilişkiler eğitimi verildi

Nallıhan'da polis ve bekçilere halkla ilişkiler eğitimi verildi
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi- Fatih AKBABA tarafından, "Polis-Halk İlişkileri ve İletişimi" konulu seminer verildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

FATİH, İSTANBUL (AA) - Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi- Fatih AKBABA tarafından, "Polis-Halk İlişkileri ve İletişimi" konulu seminer verildi.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol ÜNLÜ, Nallıhan Şehit Kemal Duman Polis Merkezi Amiri Ahmet ERGİN ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel katıldı.

İletişim Uzmanı Fatih AKBABA, polis memuru ve çarşı mahalle bekçilerine, sağlıklı iletişim kurma ve anlayış çerçevesinde hareket etmeleri konularında eğitim verirken katılımcılardan yöneltilen soruları da cevapladı.

Seminer sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Erol ÜNLÜ, Öğretim Görevlisi-İletişim Uzmanı Fatih AKBABA'ya, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline verilen seminerdeki emekleri ve katkıları için teşekkür belgesi takdim etti.

Nallıhan'da polis ve bekçilere halkla ilişkiler eğitimi verildi

Nallıhan'da polis ve bekçilere halkla ilişkiler eğitimi verildi

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title