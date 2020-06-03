Nalbantlık fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı
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Nalbantlık fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından yürütülen ve "Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması" isimli Erasmus Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında hazırlanan "Geçmişten Günümüze Nalbantlık" sanal fotoğraf sergisi açıldı.

Nalbantlık fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı
03.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından yürütülen ve "Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması" isimli Erasmus Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında hazırlanan "Geçmişten Günümüze Nalbantlık" sanal fotoğraf sergisi açıldı.

AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sergide, eskiden nalbantların eşek, at ve ineklerde nal uygulamaları, nal çakarken hayvanları tespit yöntemleri, kullanılan nal çeşitleri, yıkılmaya yüz tutmuş demirci ve nalbant dükkanlarını gösteren fotoğrafların yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, 1970'li yıllarda Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında demirci, ayakkabıcı, berber ve semerci gibi pek çok meslek grubunun yer aldığı geçit resmindeki "Nalbantlar Birliği" fotoğrafının yanı sıra, o dönemlerde yaygın olarak kullanılan ve teknolojinin gelişmesiyle artık tedavülden kalkan düven, yaba, atkı, tırmık, at ve öküz pulluğu gibi çeşitli tarım aletleri ile çalışır durumda olan 70 yıllık kağnı arabası gibi eserlerin sergilendiği belirtildi.

Sergi, www.nalbant.aku.edu.tr adresinden ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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