NAKLİYECİLER ORDU CADDESİ'NİN TRAFİĞE KAPATILMASINI PROTESTO ETTİ

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi, yayalaştırma kapsamında günün belirli saatleri trafiğe kapatılmıştı.

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi, yayalaştırma kapsamında günün belirli saatleri trafiğe kapatılmıştı. Burada toplanan bir grup nakliyeci işlerinin aksadığını belirterek, durumu protesto etti.

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. Pazartesi hayata geçirilen kararla birlikte, bazı nakliyeciler işlerinin aksadığını belirterek durumu protesto etti. Nakliyeciler, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesini trafiğe kapatarak eylem yaptı. Nakliyeciler, polisin eyleme izin vermemesiyle olaysız bir şekilde dağıldı. Nakliyeciler, mal indirip yüklemeleri için verilen 30 dakikalık süreyi az bulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin kestiği cezaların yüksek olduğunu söyledi.

"ÇALIŞMAMIZA ENGEL OLUYORLAR"

Nakliyeci Azad Özkan, "Toplanma amacımız, bizim çalışmamıza engel oluyorlar. Motorla olsun, el arabasıyla olsun nakliye kamyonetleriyle olsun izin vermiyorlar. Biz burada esnafın işini yapıyoruz. Yeri geliyor, gecemizi gündüzümüze katıyoruz çalışmak için. Hırsızlık yapmıyoruz, kimsenin canına kastetmiyoruz. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Fatih Belediyesi ve İBB bizi engelliyor, bariyer kuruyorlar. Sabah akşam çalışıyoruz, geliyorlar burada motorlarımızı alıyorlar, ceza kesiyorlar bize. Motoru aldığı takdirde 15 gün vermiyor bize, cezayı da yüklü kesiyor" dedi.

"BİZİM LALELİ'YE GİRİŞ ÇIKIŞIMIZ YASAK"

Nakliyeci Celil Çakan, "Babamdan kalan bu mesleği Laleli'de 40 senedir yapıyoruz. Bizim Laleli'ye giriş çıkışımız yasak. Bize 30 dakika süre veriyorlar. Biz 30 dakika sürede namaz bile kılamayız. Böyle bir duruma geldik. Ben 50 çuval malı el arabasıyla yokuştan yukarı taşımışım. Benim arabam içeri girmiş bana 434 lira ceza yazıldı. Bizim istediğimiz, burada içeri girip 1 saat süreyle malımızı almamız. Laleli, Vezirpaşa, Gedikpaşa, Beyazıt ve Unkapanı bölgesi komple Ordu Caddesi kapatmış. Diyor ki malını elle çek. İnsan gücüyle mal çekilmiyor. Çekilse ben kendim çekerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı