Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021? Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi belli mi?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Ocak ayı ödemeleri 9 Şubat'ta yatan ücretsiz izin maaş desteğinde Şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı uygulamadan faydalanan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021? Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi belli mi?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında ücretsiz izne ayrılan çalışanlara nakdi ücret desteği ödemeleri devam ediyor. Destekten faydalanan kişiler aylık olarak belirtilen tarihlerde ödemelerini alıyorlar. Peki, bu ay ödemeler hangi gün yapılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ) NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz duyurulmasa da KÇÖ ve işsizlik maaşı ödemelerinin 5 Mart'ta yapılacağı açıklanmıştı. Bu nedenle ücretsiz izin maaş desteği ödemelerinin 5 Mart'ta yapılması beklenmiyor, 2 günlük hafta sonu arasının ardından nakdi ücret desteği ödemelerin 8 Mart 2021 Pazartesi ya da 9 Mart 2021 Salı günü hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay da ödemeler 9 Şubat'ta yapılmıştı. Bu nedenle yine aynı uygulamaya gidilmesi halinde ödemelerin 8-9-10 Mart tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Tarihle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

30 HAZİRAN YETKİSİ

Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KİŞİLER

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.