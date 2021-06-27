Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bir dönem Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagehan Karadere'nin cinsel ilişki itirafı, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına damga vurdu. Karadere, unutamadığı bir erkek arkadaşı olduğunu ve şu ana kadar kimseyle aynı duyguları yaşayamadığını söyledi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı, son bölümünde, normal katılanları ile birlikte Survivor yarışmacılarını ağırladı. Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında Survivor yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Negehan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.

Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı

"ONUNLA YAŞADIĞIMI BAŞKASIYLA YAŞAYAMADIM"

Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.

Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı

"HER İLİŞKİSİNDEN SONRA KAPIMDA YATIYORDU"

Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" dedi.

Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı

Karadere, boşandıktan sona eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi. Karadere'nin itiraflarının ardından salonda büyük bir gürültü ve kahkaha bombardımanı yaşandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Diğer yandan Nagehan Karadere'nin Konuşanlar programında yaptığı itiraflar, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Nagehan Karadere'yi yatak sırlarını ortalığa saçmakla eleştirdi.

Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı
Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Emre Kocadağ Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 00:58:14. #1.16#

title