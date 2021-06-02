Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi
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Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi

Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Prof. Dr. Ümit Kocasakal hakkında yazdıklarına tepki gösterdi. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum" dedi

Habertürk ekranlarında önceki gün yayınlanan Açık ve Net programında, konuşmacı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasında gergin anlar yaşanmıştı. Alçı ve Kocasakal, tartışmalarını sert bir şekilde devam ettirirken, programın ilerleyen bölümlerinde ikili arasındaki gerginlik yatıştı.

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı şunları söyledi:

"Nagehan'cığım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var.

"ONLARA BİZE LAZIM, HOŞGÖRÜLÜ OL"

Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol.."

Nagehan Alçı, sosyal medyadan eşi Rasim Ozan Kütahyalı 'ya tepki gösterdi

"ÇİRKİN İFADELERİ KINIYORUM"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum..." dedi.

Nagehan Alçı, sosyal medyadan eşi Rasim Ozan Kütahyalı 'ya tepki gösterdi
Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz
Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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