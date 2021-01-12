Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başlayan ve daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürenNagehan Alçı hayatı ve biyografisi

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Nagehan Alçı (13 Nisan 1977; İstanbul), Türk gazeteci. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. Nagehan Alçı Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı.

İngilizce, Almanca ve İspanyolcayı iyi bilen Alçı, Fransızca da anlamaktadır.

NAGEHAN ALÇI

Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Betül Yasemin ve Ayşe Ela adındaki ikizlerin annesidir.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Haziran 2017'ye kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.[2] Halen Habertürk'te köşe yazarlığı yapmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Ocak 2016 yılında Planet Mutfak'ta Nagehan Alçı ile 1 Öğün adlı programını sunmaktadır.