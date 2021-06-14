Naftali Bennett kimdir? İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett kimdir, kaç yaşında, nereli? Naftali Bennett'in hayatı ve biyografisi!

İsrail'in yeni başbakanı seçildi. Buna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett oldu. Peki, Naftali Bennett kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Naftali Bennett'in hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett oldu. Peki, İsrail'in yeni baş bakanı kimdir? Naftali Bennett kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İsrail'in yeni başbakanı hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

İSRAİL'İN YENİ BAŞBAKANI KİM OLDU?

Yapılan oylamada yeni başbakan Naftali Bennett oldu.

NAFTALİ BENNETT KİMDİR?

Naftali Bennett (d. 25 Mayıs 1972), İsrailli siyasetçi, siyasi parti lideri ve İsrail başbakanı. 2013'ten 2019'a kadar Diaspora İşleri Bakanı ve 2019'dan 2020'ye kadar Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır. Daha önce 2012 ve 2018 yılları arasında Habayit Hayehudi partisine liderlik etti ve Yeni Sağ partisine 2018'den beri başkanlık etmektedir.

Naftali Bennett doğum tarihi : 25 Mayıs 1972

Naftali Bennett kaç yaşında : 49 yaşında

Naftali Bennett nereli : İsrail (Hayfa)

Naftali Bennett mesleği ne : Asker, iş insanı, politikacı, 13. İsrail başbakanı

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen göçmen bir ailenin oğlu olan Bennett, Hayfa'da doğup büyüdü. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Sayeret Matkal ve Maglan özel kuvvet birimlerinde görev yaptı, birçok muharebe operasyonunda yer aldı ve ardından bir yazılım girişimcisi oldu. 1999'da dolandırıcılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren ve çevrimiçi bankacılık sahtekarlığı, e-ticaret sahtekarlığıyla kimlik avı konularına odaklanan ABD şirketi Cyota'nın kurucu ortağı ve ortak sahibi olmuştur. Şirket 2005 yılında 145 milyon dolara satıldı. Ayrıca 2013 yılında 100-130 milyon dolara satılan İsrailli bir bulut bilişim hizmeti olan Soluto'nun CEO'su olarak görev yaptı. 2006'da siyasete atıldı ve 2008'e kadar Benjamin Netanyahu'nun özel kalemi olarak görev yaptı. 2011'de Ayelet Şaked ile birlikte "Parlamento Dışı İsrail Hareketim'in" kurucuları arasında yer aldı. 2012 yılında Bennett, Habayit Hayehudi'nin parti lideri seçildi. Bennett liderliğindeki parti ilk kez katıldığı 2013 seçimlerinde 120 sandalyeden 12'sini kazandı. Başbakan Netanyahu'nun hükümetinde 2013-2015 yılları arasında Ekonomi ve Din Hizmetleri Bakanı ve 2015-2019 yılları arasında Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Aralık 2018'de Bennett, Yeni Sağ'ı oluşturmak için Habayit Hayehudi'den ayrıldı.

2 Haziran 2021'de Bennett, İsrail'de oluşturulacak koalisyon hükümetinde Yair Lapid ile dönüşümlü başbakanlık konusunda anlaşmaya vardı. Hükümetin kurulması durumunda Bennett 2023'e kadar başbakanlık koltuğunda oturacak ardından koltuğu 2025'e kadar devam ettirecek olan Lapid'e bırakacak.

NAFTALİ BENNETT ERKEN YAŞAMI VE BİYOGRAFİSİ

Naftali Bennett, 25 Mart 1972'de Hayfa, İsrail'de doğdu. 1967'de San Francisco'dan İsrail'e taşınan Amerikalı Yahudi göçmen Jim ve Myrna (Lefko) Bennett'in üç oğlunun en küçüğüdür. Babasının Yahudi kökleri Polonya, Almanya ve Hollanda'dan gelmektedir. Anne tarafından büyükanne ve büyükbabası, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden 20 yıl önce Polonya'dan San Francisco'ya taşındılar ve Hayfa'daki Vitkin Caddesi'ne yerleşerek İsrail'e taşındılar. Babaannesi aracılığıyla Bennett, Rapoport-Bick ailesi ve Ortaçağ İncil yorumcusu Rashi'nin soyundan gelmektedir. Annesinin Polonya'da kalan diğer aile üyelerinden bazıları Holokost sırasında öldürülmüştür.

Bennett'in ebeveynlerinin ikisi de Modern Ortodoks Yahudiliği'ne mensuptur. İsrail'e taşındıktan sonra, birkaç ay için Dafna'da gönüllü olarak İbranice eğitim gördüler ve sonra Hayfa'nın Ahuza mahallesine yerleştiler. Jim Bennett, emlak girişimcisine dönüşen başarılı bir emlak komisyoncusuydu. Myrna Bennett, Amerikalılar ve Kanadalılar Derneği'nin genel müdür yardımcısıydı. 1973 yazında Bennett bir yaşındayken ailesi, annesinin ısrarı üzerine San Francisco'ya döndü. Ekim 1973'te Yom Kippur Savaşı'nın patlak vermesiyle Jim Bennett, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde savaşmak için İsrail'e döndü ve Golan Tepeleri cephesinde bir topçu birliğinde görev yaptı. Savaştan sonra aylarca yedek görevde tutulduğu için ailenin geri kalanı da kendi istekleriyle İsrail'e döndü. Bennett'in ailesi sonunda kalıcı olarak İsrail'de kalmaya karar verdi.

Bennett dört yaşındayken aile, babasının işinin bir parçası olarak iki yıllığına Montreal'e taşındı. Hayfa'ya döndükten sonra Bennett, Carmel ilkokuluna gitmeye başladı. İkinci sınıftayken, aile yine aynı sebepten dolayı New Jersey'e taşındı. Ardından on yaşındayken aile yeniden Hayfa'ya döndü.

Bennett'in Asher ve Daniel adında iki erkek kardeşi var. Asher, şu anda Birleşik Krallık'ta yaşayan bir iş adamıdır. Diğeri olan Daniel, Zim Integrated Shipping Services'in muhasebecisidir.

Naftali Bennett, Hayfa'daki Yavne Yeshiva Lisesi'nde öğrenim gördü ve dini Siyonist gençlik örgütü Bnei Akiva'nın gençlik lideri ("Madrich") oldu.

NAFTALİ BENNETT İŞ HAYATI

Bennett, yazılım girişimcisi olarak kariyer yapmak için Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'na taşındı. 1999'da dolandırıcılık karşıtı bir yazılım şirketi olan Cyota'yı kurdu ve CEO olarak görev yaptı. Şirket 2005 yılında 145 milyon dolara RSA Security'ye satıldı ve Bennett bu sayede mültimilyoner oldu. Satış anlaşmanın bir şartı olarak, Cyota'nın İsrail kolunun bozulmadan korunması sağlandı. Sonuç olarak bugün, şirketin Beerşeba ve Hertsliya'daki İsrail ofislerinde 400 İsrailli çalışmaktadır. Bennett ayrıca 2009'da, kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlar için uzaktan bulut tabanlı hizmet sağlayan bir teknoloji şirketi olan Soluto'nun CEO'su olarak görev yaptı. Bu sırada kendisi ve ortağı Lior Golan, girişimleri için fon toplamakla meşguldü. Şimdiye kadar risk sermayesi fonları olan; Giza Venture Capital, Proxima Ventures, Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Michael Arrington's CrunchFund, Eric Schmidt'in Innovation Endeavors ve Initial Capital dahil olmak üzere yatırımcılardan toplam 20 milyon dolar topladı. Soluto'nun, Amerikan şirketi Asurion'a 100-130 milyon dolar karşılığındaki satışı Ekim 2013'te tamamlandı. Haziran 2021'de Forbes İsrail, Bennett'in Amerikan fintech şirketi Payoneer'e yaptığı yatırımdan 5 milyon dolar kazanmasının beklendiğini bildirdi. Bennett, siyasete atılmadan önce şirkete birkaç yüz bin dolar yatırım yaptı. Şirket, Şubat ayında FTAC Olympus Acquisition Corp ile yaptığı özel bir birleşmeden sonra ulaştığı 3,3 milyar dolarlık bir değerleme ile Nasdaq borsasında listelenmeye hazırlanıyor.