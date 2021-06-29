Nafia Kuş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nafia Kuş kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Nafia Kuş oldu. Tekvando branşında ülkemizi temsil edecek Nafia Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...