Nafia Kuş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nafia Kuş kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var?
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Nafia Kuş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nafia Kuş kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var?

Nafia Kuş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nafia Kuş kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var?
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Nafia Kuş oldu. Tekvando branşında ülkemizi temsil edecek Nafia Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...

Nafia Kuş'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Nafia Kuş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

NAFİA KUŞ KİMDİR?

Nafia Kuş (20 Şubat 1995 doğumlu), ağır siklette yarışan Avrupa şampiyonu bir Türk tekvando sporcusudur.

Nafia Kuş doğum tarihi : 20 Şubat 1995

Nafia Kuş kaç yaşında : 26 yaşında

Nafia Kuş nereli : Adana

Nafia Kuş branşı ne : Tekvando (+67 kg)

Nafia Kuş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nafia Kuş kaç yaşında, nereli, kaç madalyası var?

Nafia Kuş, Adana, Türkiye doğumludur. 8 yaşından beri tekvando yapan Nafia Kuş, şu anda Adana Çukurova Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor bölümü okuyor.

2013 yılında Endonezya'nın Palembang kentinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı. Nafia Kuş, Çin'in Hohhot kentinde düzenlenen 2014 Dünya Üniversiteler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 2014 yılında Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve 2015 yılında Antalya'da Dutch Open, ve Kişinev'de Moldova Open gibi turnuvalarda altın madalya kazanarak başarısını sürdürdü.

2015 yılında Rusya'nın Nalçik kentinde düzenlenen 1. ETÜ Avrupa Şampiyonası Olimpiyat ağırlık kategorilerinde altın madalya kazandı. Nafia Kuş, Rusya'nın Chelyabinsk kentinde düzenlenen 2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Eindhoven'daki 2015 Hollanda Açık Turnuvasında +73 kg bölümünde altın madalya kazandı. Hamburg'daki 2020 Almanya Açık Turnuvasında, +73 kg bölümünde altın madalya kazandı. İstanbul'da düzenlenen 8. Türkiye Açık Turnuvası'nda Kuş -73 kiloda altın madalya kazandı.

Nafia Kuş, 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında Tekvando +67 kg branşında ülkemizi temsil edecek.

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