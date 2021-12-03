Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı Çalıştayı İTÜ'de Yapıldı İTÜ MEM-TEK tarafından düzenlenen "Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı Çalıştayı" İTÜ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Munzur Üniversitesi ve özel sektörden katılan konuşmacılar ile disiplinler arası bir ortamın oluşmasına ve yapılan çalışmaların paylaşılarak NTE hakkında farkındalık oluşmasına imkan sağladı.

İTÜ MEM-TEK Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı Çalıştayı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. İsmail Koyuncu, nadir toprak elementlerinin atıklardan geri kazanımı, kaynakların kullanımını en aza indirmek, döngüsel ekonomi, verimlilik ve tasarruf kavramları ile sürdürülebilir kalkınma konuları hakkında konuşmasının ardından NATEN Başkanı Dr. Belma Soydaş Sözer, NATEN'in faaliyetleri ve nadir toprak elementlerinin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verdi. Açılış konuşmaları Eti Maden Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Saç'ın katılımıyla sona erdi. Dr. Saç, Eti Maden'in nadir toprak elementleri hakkında yaptığı çalışmalardan bahsetti.

MTA Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı Yüksek Mühendis Haşim Ağrılı ülkemizdeki Nadir Yer Elementlerinin potansiyeli hakkında konuşmasının ardından İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kumral, NTE önemi ve Türkiye'de bulunuşu ile ilgili yaptığı çalışmalarını içeren sunumunu gerçekleştirdi.

İTÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu konuya endüstriyel bakış açısı katarak elektronik atıklardan kıymetli metaller ve nadir elementlerinin geri kazanımının modellenmesi hakkında bir sunum gerçekleştirirken, Eti Maden Beylikova İşletme Müdürü Yüksek Mühendis Lütfi Tozar ise Beylikova İşletmesi ve çalışmaları hakkındaki sunumunu yaptı.

İTÜ MEM-TEK tarafından düzenlenen çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Munzur Üniversitesi ve özel sektörden katılan konuşmacılar ile disiplinler arası bir ortamın oluşmasına ve yapılan çalışmaların paylaşılarak NTE hakkında farkındalık oluşmasına imkan sağladı. Bu konuda Türkiye'nin potansiyeli değerlendirilmiş olup Üniversite-Sanayi-Kamu kuruluşları iş ortaklığı sağlanmasının üzerinde durularak rezervlerin değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan katkı sağlama potansiyelleri incelendi.

Çalıştayın kapanış oturumunda yapılan sunum için tıklayınız.

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