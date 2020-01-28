: Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok

28.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:18

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14.26'da meydana gelen depremle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremle ilgili 3 ay önceki tahminleri tutan Prof. Dr. Naci Görür, Manisa depremiyle ilgili "Endişe edilecek bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Naci Görür, Manisa ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın yüreğine su serpen ifadeler kullandı.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

Manisa'da yaşanan 5.1'lik depremin ardından konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Manisa'da 4,8 büyüklüğünde ve 12 km derinlikte bir deprem oldu.

Bu küçük deprem muhtemelen bu sefer şekilde görülen ve Kırkağaç'tan geçen KKB-GGD uzanımlı bir fay üzerinde geldi. Fay boyutu küçük, sanıyorum fazla endişe edilecek bir şey yok. Geçmiş olsun"

NE OLMUŞTU?

Bugün öğlen saatlerinde Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Manisa ve çevre illerde halk sokaklara döküldü. Manisa ve çevresi 5.1 şiddetindeki depremden sonra onlarca artçı sarsıntı ile sallandı.

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