Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
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Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür açıklamasında, "Elazığ depreminden sonra stresin Malatya'ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hareketliliği gösteriyor" dedi.

05.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi. Konuyla ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

"ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA STRES MALATYA'YA KAYABİLİR DEMİŞTİK"

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ depreminden sonra stresin Malatya'ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hareketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık

"İZLENMESİ GEREKEN BİR YER"

Öte yandan Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Bölge halkına geçmiş olsun diyorum. Sivrice Elazığ'daki depremden sonra hem saha gözlemleri hem de artçı şoklardan gördüğümüz kadarıyla Sivrice ile Pötürge arasındaki yer kabuğunda bir rahatlama olduğu yani yer kabuğunun kırıldığı burayı etkilediği artçı depremlerden anlıyoruz. Bu depremin şöyle bir özelliği var. Pütürge ile Sivrice arasında bir kırılma yaşandığı için burada uzun süreli bir deprem beklenmez. Arada kalan depremler artçı olarak kabul edilebilir. Bu deprem sanıyorum bölge halkı tarafından şiddetle hissedilmiştir. Türkiye'de yorgun binalarda bazı hasarlar meydana gelebiliyor. İzlenmesi gereken bir yer olarak ifade etmek istiyorum.

"4'Ü GEÇEN DEPREMLERDE İNSANLARIN DIŞARIDA KALMASI LAZIM"

5 büyüklüğündeki deprem, batıya doğru bir deprem olduğu için biraz izlenmesi gereken bir deprem gözüyle bakıyorum. Bu konuda açıklama yapacak resmi uzmanlardır. AFAD yetkililerinin açıklaması yapması gerekiyor. Benim evlerinize girin demek ifade karışıklığına yol açar. Ben her zaman şunu tavsiye ederim 4'ü geçen depremlerin sonrasında insanların biraz dışarıda kalmasını fayda görürüm.

"UZUN SÜRE BU BÖLGEDE DEPREM OLMAZ"

Teknik olarak rahatlayan bölge Pötürge ile Sivrice arasında burada uzun bir süre deprem olmaz. Aynı fay üzerinde ya da Pötürge'den Malatya tarafına doğru depremlerin devam etmesi teorik olarak beklenir. Ama bunu periyodik olarak yeniden deprem olup oluşturmayacağı ile ilgili bir şey demek mümkün değil.

Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık

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