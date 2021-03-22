Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal ne zaman göreve geldi? Naci Ağbal ne zaman görevden alındı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı yine değişti. Son günlerde alınna ani kararlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal'ın görevden alınması oldu. Yaklaşık 5 ay önce görevine atanan geçtiğimiz gün görevinden alındı. Yaşananlar üzerine Naci Ağbal' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal ne zaman göreve geldi? Naci Ağbal ne zaman görevden alındı? Naci Ağbal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı yine değişti. Son günlerde alınna ani kararlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal'ın görevden alınması oldu. Yaklaşık 5 ay önce görevine atanan geçtiğimiz gün görevinden alındı. Yaşananlar üzerine Naci Ağbal' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal ne zaman göreve geldi? Naci Ağbal ne zaman görevden alındı? Naci Ağbal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1968 yılında Bayburt'ta doğdu. Ağbal, Türk bürokrat ve siyasetçi. Maliye bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak görev yapmıştır.

Maliye bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında maliye bakanlığı müsteşarlığı görevini üstlendi.

HAYATI

Naci Ağbal, 1968 yılında Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te maliye müfettişi oldu. Yüksek lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesinde iş idaresi genel işletme yönetimi (MBA) programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü daire başkanlığı görevine, 2007 yılında bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğüne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla da Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyet üyesi oldu.

Özel hayatına dair bilinenler ; evli ve iki çocuk babası olduğudur.

SİYASİ KARİYERİ

12 Haziran 2009 tarihinde maliye bakanlığı müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Ağbal, 9 Şubat 2015 tarihinde maliye bakanlığı müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

Maliye Bakanlığı

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde maliye bakanı olarak görevlendirildi. Maliye bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi.Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar maliye bakanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

NACİ AĞBAL NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

Naci Ağbal'ın en son atandığı görev, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olmak idi. Ağbal bu göreve , 7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile atandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınıp yerine Naci Ağbal atandı.

NACİ AĞBAL NE ZAMAN GÖREVDEN ALINDI?

Naci Ağbal'ın buradaki görevi yaklaşık 5 ay sürdü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı görevini sadece 132 gün sürdürebilen Ağbal, 20 Mart 2021 tarihlinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile görevinden alındı.