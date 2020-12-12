MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararı yanlıştır"
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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararı yanlıştır"

12.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:10
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz:

ABD Senatosunda onaylanan Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika, Türkiye ile olan ilişkilerini bir türlü düzgün bir zemine oturtamamıştır.

ABD Senatosunda onaylanan Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika, Türkiye ile olan ilişkilerini bir türlü düzgün bir zemine oturtamamıştır. Bu tür uygulamalar Türk halkını hedef almaktadır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD Senatosunda onaylanan Türkiye'ye yaptırım kararının son derece yanlış olduğunu kaydetti. Yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Amerika, Türkiye ile olan ilişkilerini bir türlü düzgün bir zemine oturtamamıştır. Bu tür uygulamalar Türk halkını hedef almaktadır. Türkiye, Amerika açısından bu tür uygulamalara muhatap olacak bir ülke değildir. Bugün bu kararları alanlar Amerika'nın bölgede varlığı Türkiye'ye rağmen sürdürülebilir bir varlık olmayacağını görmelidirler. Amerika tarafından yapılan muamele, Türkiye'nin farklı işbirliklerine girmesine de sebebiyet verecektir. Böyle bir durumda Amerika, en değerli müttefik olan bir ülkeyi de kaybetmiş olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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