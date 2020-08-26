- Myanmar'da 6 binden fazla lise yeniden açıldı
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- Myanmar'da 6 binden fazla lise yeniden açıldı

- Myanmar'da 6 binden fazla lise yeniden açıldı Myanmar korona virüs salgını ile mücadele kapsamında eğitime ara verdiği 6 binden fazla lise yeniden açtı.

26.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:59

- Myanmar'da 6 binden fazla lise yeniden açıldı

NAYPYİDAW - Myanmar korona virüs salgını ile mücadele kapsamında eğitime ara verdiği 6 binden fazla lise yeniden açtı.

Myanmar, korona virüs vaka sayılarının artması üzerine okulları kapatarak eğitime ara vermişti. Ülke genelinde eğitime yeniden başlandı. Korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü Arakan bölgesi hariç 6 bin 500 lise yeniden açıldı. Arakan bölgesinde, 120 kadar okul eğitime başlasa da bölgede virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle okulların yeniden kapatılmasına karar verildi. Sınıflarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenirken, öğrencilerin okula girişlerinde ateşleri ölçülüyor. Öğrencilerin sınıflara maske ile girişine izin veriliyor.

Myanmar'da eğitim dönemi her yıl Haziran ayında başlıyor. Ancak, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle eğitim yılının Temmuz ayında başlamasına karar verilmişti. Ülke genelinde 7 bin 173 okulda eğitim gören 1.2 milyon öğrenci bulunuyor.

Myanmar'da bugüne dek 504 korona virüs vakası görülürken, 6 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

- Myanmar'da 6 binden fazla lise yeniden açıldı

Kaynak: İHA

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