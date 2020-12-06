Müzikli sokak dezenfeksiyonu
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Müzikli sokak dezenfeksiyonu

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:03
Müzikli sokak dezenfeksiyonu

Esenyurt'ta hem dezenfeksiyon yapıp sokaklar yıkadı, hem de pencereden izleyen vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.

Esenyurt'ta hem dezenfeksiyon yapıp sokaklar yıkadı, hem de pencereden izleyen vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların moralini yüksek tutmak için başlattığı sokak konserlerine bugün de devam etti. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ne giden ekipler, hem dezenfeksiyon yapıp sokakları yıkadı hem de pencereden izleyen vatandaşlara müzik dinletisi sundu.

Bina girişleri ve kapılar dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dezenfekte çalışmalarını artırdı. Kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için de çalışma başlatan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Müzik dinletisi sunuldu

Çalışmalar sırasında pencereden izleyen vatandaşlara da müzik dinletisi sunuldu. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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