"Müzik Geceleri" Renkli Konserlerle Son Buldu
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"Müzik Geceleri" Renkli Konserlerle Son Buldu

'Müzik Geceleri' Renkli Konserlerle Son Buldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri programı, dolu dolu içeriği ile kentlilere müzik dolu bir hafta sundu.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri programı, dolu dolu içeriği ile kentlilere müzik dolu bir hafta sundu.

Özgürlük Parkı, Barış Kordonu ile Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında geçtiğimiz hafta boyunca düzenlenen ve kentliler tarafından da çok beğenilen Müzik Geceleri sona erdi. Program kapsamında 27 Ağustos Cuma akşamı Özgürlük Parkı'nda Fatih Erkoç ve Kerem Görsev sahne aldı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da eşi Hale Gökhan ile birlikte katıldığı konser, oldukça renkli geçti. Kentliler hem müzik hem de dans ziyafeti ile dolu konseri uzun süre ayakta alkışladı. Konser sonunda Fatih Erkoç ve Kerem Görsev'e teşekkürlerini ileten Başkan Gökhan, sanatçılara geleneksel Çanakkale seramiği takdiminde bulundu.

Cuma akşamının bir diğer konser etkinliği ise Barış Kordonu'ndaydı. Kentin sevilen gruplarından Külüstür, Barış Kordonu'nun sevilen ve renkli ortamında kentlilerle buluştu. Külüstür konseri, büyük alkış alan bir performans ile geçti.

Müzik Geceleri programının son etkinliği ise Şenay Lambaoğlu konseriydi. 28 Ağustos Cumartesi akşamı Özgürlük Parkı'nda sahne alan Şenay Lambaoğlu'nun şarkıları dinleyicilerden büyük alkış aldı. Çok beğenilen gecenin sonunda ise Lambaoğlu'na geleneksel Çanakkale seramiği takdim edildi.

31. 08. 2021 14: 57

Kaynak: Habermetre

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