Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç
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Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç

Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç
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Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 25 Haziran Cuma günkü konuğu sanatçı Musa Yasin Savanç olacak.

Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 25 Haziran Cuma günkü konuğu sanatçı Musa Yasin Savanç olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Gölet'te gerçekleştirilecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik Türü: Müzik Akşamları

Etkinlik Tarihi: 25 Haziran 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi/ Gölet Etkinlik Saati: 19: 00

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Hem Saz Hem Söz Münevver Özdemir & Erdal Şahin Erdal Şahin, sanatçı dostlarını ağırladığı programda sohbet ve müziği harmanlıyor.

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Kaynak: Habermetre

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