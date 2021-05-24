Müzeyyen Senar kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Müzeyyen Senar'ın hayatı ve biyografisi! Müzeyyen Senar şarkıları nelerdir?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar kimdir merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Müzeyyen Senar şarkıları söylenecek. Bunun ardından Müzeyyen Senar'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar'ın kariyeri ve hayatı ile ilgili bilgiler haberimizde.

Müzeyyen Senar kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Müzeyyen Senar'ın şarkıları nelerdir? Müzeyyen Senar 'ın en iyi şarkılarının isimleri! Müzeyyen Senar'ın hayatı ve biyografisine yazımızdan bakabilirsiniz.

MÜZEYYEN SENAR KİMDİR?

Müzeyyen Senar (16 Temmuz 1918; Gököz, Keles, Bursa - 8 Şubat 2015, İzmir) Türk Sanat Müziği sanatçısı. "Cumhuriyetin Divası" olarak da anılır.

MÜZEYYEN SENAR'IN HAYATI

1918 yılında Bursa'da doğan Müzeyyen Senar'ın küçük yaşta evlatlık verildiği iddia edilmektedir. R. Erkan Alemdaroğlu'na göre İnegöl'ün Hilmiye köyünde Zeliha Eren adıyla doğan Senar'ın baba adı Reşit anne adı ise Fatma'dır.

Müzeyyen Senar, müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti'nde , kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı. Güçlü bir sese sahip olan bu kız çocuğunun ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstatları da ona dersler verdi, zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra, kendi bestelerini de öğretip söylemesine yardımcı oldu.

Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, Perşembe günleri ilgiyle izlenen bu programla geniş kitlelere adını duyurdu. Senar'ı bu programda dinleyenler arasında, İstanbul'un en önemli müzikhollerinden biri olan 10. Yıl Belvü Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişzâde de bulunuyordu ve gazinonun 1933 yılının yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da aldı. Senar, sonraki yıllarda İstanbul'un başka ünlü gazinolarında da sahne aldı.

Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı söyledi. 1936-1938 yılları arasında 5 kez Atatürk'ün huzurunda konserler veren sanatçı, ilk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi. Daha sonra Bursa'da Çelik Palas Oteli'nde konser veren Müzeyyen Senar, 1937 yılında Mudanya'da Ege Vapuru'nda Cumhuriyet Balosu'nda konser verdi. Son konserini 1938 yılı Haziran ayında Savarona Yatı'nda veren Müzeyyen Senar, Radi Dikici'nin kaleme aldığı Müzeyyen Senar Efsanesi 'O bir devdi, devirdi' adlı kitapta Atatürk ile ilk karşılaşmasını "Sanki bana bir asır gibi gelen yolculuktan sonra saraya vardık. Girdiğimde bu zamana kadar görmediğim ihtişam adeta gözlerimi kör etti. Daha da şaşkın olmuştum. Yaveri takip ettik. Masanın kurulduğu salona girdiğim anda Atatürk'ü gördüm. Bir taraftan dizlerimin bağı çözülmüştü ama sanki uçuyor gibiydim. İçimden, 'Müzeyyen bu Atatürk ve onu görüyorsun. Rüya mıydı acaba? diyordum. Hayır değildi. Atatürk'ü gördüğümde bayılacaktım... Yüzüne bakamadım." diyerek anlatıyor. Müzeyyen Senar kitapta Atatürk'ün Rumeli türkülerinde kendisine eşlik ettiğini ve çok güzel zeybek oynadığını da belirtiyor.

1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmayı sürdürdü. Türkiye'nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne programları ve plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi.

1998 yılında Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel albümünü çıkarmıştır. Bu albümde Sezen Aksu'dan Nilüfer'e, Nükhet Duru'dan Ajda Pekkan'a, Tarkan ve Şebnem Ferah gibi isimlerin olduğu bir çalışma yapmıştır ve son albümü olarak En Son Okuduklarım 2001 Albümünü Yapmıştır. Müzeyyen Senar 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. Senar, 2004 yılında Sezen Aksu tarafından düzenlenen ve sanatçı dostlarının da katıldığı gecede 72. sanat yılını kutladı. İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde Müzeyyen Senar'a sahnede Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Sibel Can, Halit Kıvanç gibi ünlü isimler eşlik etti.

Müzeyyen Senar son konserini 5 Eylül 2006 tarihinde İstanbul Sarayburnu'nda Sepetçiler Kasrı'nda verdi. Muhteşem bir performans sergileyen sanatçıyı veda konserinde kızı Feraye, Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Mediha Şen Sancakoğlu, Feriha Tunceli, Erol Evgin, Ahu Tuğba, Levent Yüksel gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklandı. Beynindeki kan pıhtılaşması yüzünden felç olan sanatçının hayatî tehlikesinin bulunmadığı da ek olarak belirtildi. 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da Rehabilitasyon Merkezinde Nisan ayı başına kadar tedavi gördü. Bu tedavilerden sonra sol ayağının üzerine basabilmekteydi. Bodrum'da kızı Feraye ve oğlu Ömer ile birlikte yaşamaktaydı. 24 Şubat 2008'de kızı Feraye, annesi Müzeyyen Senar'ın sesini kaybettiğini açıkladı. Senar sesini kaybettiğini bilmemekteydi. 22 Temmuz 2008'de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

30 Ekim 2009'da öğrencisi Bülent Ersoy tarafından anısına Müzeyyen Senar'ın sanat yaşamından fotoğrafların yer aldığı Cumhuriyetin Divası: Müzeyyen Senar sergisi açıldı.

8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 07:30'da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz sanat müziği icracısı Müzeyyen Senar'ın cenazesi 10 Şubat 2015'te Bebek Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

MÜZEYYEN SENAR'IN ALBÜMLERİ

1932 : Ümitlerim Hep Kırıldı : Türk Sanat Müziği Serisi : Columbia Records

1979 : Şarap Gibi :: Ömer Plak

2008 : Odeon Yılları 2 : Türk Sanat Müziği Serisi : Odeon

2007 : Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar :: Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

2008 : İkinci Dubleden Sonra : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak

2006 : Ne Yaptım : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1975 : Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1977 : Son Aşkımı Canlandıran : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak

1977 : Bir Bahar Akşamı : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1976 : Gelse O Şuh Meclise :: Uzelli Müzik

1983 : Gelse O Şuh Meclise 2 :: Uzelli Müzik

2006 : Müzeyyen Senar Odeon Yılları : Türk Sanat Müziği Serisi : Odeon

1986 : Bilmem ki Sefa :: Harika Plak

1988 : Yine Bir Sızı Var İçimde : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1998 : Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel :: Marş Müzik Raks Müzik

1988 : Ayrıldı Gönül : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1977 : Söyleyin Güneşe : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1979 : Güller Arasında : Efsane Sesler Arşiv Serisi : Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1970 : Son Veda :: Emre Plak

1978 : Çilingir Sofrası 1978 :: Atlas Plak

1989 : Çilingir Sofrası 1989 :: Sarp Kaset

1990 : Çilingir Sofrası 1990 :: Sarp Kaset

1990 : Günay Sanat Geceleri :: Kalite Plak

1991 : Nostalji 1991" :: Tempa & Foneks

1996 : "Müzeyyen Senar ve Kudsi Erguner" :: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

1989 : Müzeyyen Senar'la Faslı Muhabbet :: Emre Plak

2001 : En Son Okuduklarım :: Stüdyo Marşandiz

1975 : Gül Yüzlülerin Şevkine Gel :: Coşkun Plak

1995 : Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine :: Coşkun Plak Sahibinin Sesi Plak

1992 : Meşk :: Müzik Market

1969 : Müzeyyen Senar :: Emre Plak

1977 : Müzeyyen Senar :: Coşkun Plak