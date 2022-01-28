'Muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.

Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.