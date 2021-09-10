Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu

Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, nikah kıydıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında yaşamın yitiren Rüştü Can Ulcay (24) ile Münire Ulcay'ın (21), aileleri evliliğe karşı çıktığı için aceleyle nikah kıydıkları, ardından da yüzük almaya giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

DÜZCE'de, nikah kıydıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında yaşamın yitiren Rüştü Can Ulcay (24) ile Münire Ulcay'ın (21), aileleri evliliğe karşı çıktığı için aceleyle nikah kıydıkları, ardından da yüzük almaya giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden kamyona çarptı. Rüştü Can Ulcay kaza yerinde, yanındaki eşi Münire Ulcay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Rüştü Can Ulcay'ın cenazesi bugün Çilimli ilçesi Yeşil Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Münire Ulcay'ın cenazesini ise ailesi alıp, toprağa verilmek üzere Giresun'a götürdü.AİLELER İZİN VERMEYİNCE KAÇIRMIŞRüştü Can Ulcay'ın motosiklet tutkusunun yanında Çilimli ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanı olduğu belirtildi. Rüştü Can Ulcay'ın Münire Ulcay ile bir yıl önce sosyal medyada tanıştığı, bu süreçte ailelerin genç çiftin evlenmelerine izin vermedikleri ifade edildi. Ulcay'ın bir hafta önce Giresun'a gidip Münire Ulcay'ı kaçırarak Düzce'ye getirdiği bildirildi.YÜZÜK ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILARDün de nikah kıydıktan sonra evlilik yüzüğü almak için kent merkezine yüzük almaya giderken kazada yaşamını yitirdikleri ifade edildi.

Kazadan 3 saat önce yapılan nikah töreninin ardından Münire Ulcay'ın sosyal medya hesabından 'Her şey seninle güzel' şarkısı adı altında fotoğraf paylaştığı görüldü. Rüştü Can Ulcay'ın ise motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.


Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada
Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada
Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü
Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Derya Baykal
Spor Diego Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:29:41. #1.15#

title