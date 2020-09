Mutluluk sözleri: En güzel mutluluk ifade eden sözler! Mutlu olduğunu belirten sözler, mutluluğu anlatan sözler Mutluluk ifade eden sözlerle sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı, ailenizi ve akrabalarınızı etkileyebilirsiniz. En iyi mutluluk sözlerini, en güzel mutlu anlarını ifade eden sözleri, mutluluğu anlatan sözleri sizler için derledik. Yazımızdan tüm mutluluk sözlerine ulaşabilirsiniz...

Mutlu olmak çok güzel bir duygudur. Mutluluk sözleri ile karşınızdaki kişilerin mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Karşınızdakini sözlerle mutlu edebilirsiniz. Peki mutluluk sözleri nelerdir, en güzel mutlu olmayı ifade eden sözler nedir, mutluluğu anlatan cümleler nelerdir?

EN GÜZEL MUTLULUK SÖZLERİ

- Allah'ım öyle bir mutluluk nasip et ki, ettiğimiz sabrın kıymeti bir ömür boyu hatırlansın.

- Görünce mutlu olduğumuz insanlar vardır. Allah o insanların sayısını arttırsın.

- Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir.

- Mutlu olmak için bekleme. Hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

- Uzak durma bana mutlu olamıyorum sensiz asla, güzel günlerin hatırına mutlulukları geri ver bana.

- Bahçelerinde lahana ekenler bizden üç veya dört kat mutludurlar. (Rabelais)

- Bir bakmışsın Allah hiç beklemediğin anda vermiş kalbine mutluluğu.

- Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarını her şey yapabilmektir.

- Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

- Seni sevmek, derinden sevmek, kışın o en acımasız soğuğunda gökyüzünde çıkan güneş gibidir. Ansızın çıkar, insanın içini öyle bir ısıtır ki, hiç gitmesini istemezsin. Elini güneşin sıcağından sakınmazsın, öyle ki yeni aldığım bir kitap gibisin. Seni okuyup bitirmek istemiyorum. Kokunu içime çekmek ve bir ömür boyu saklamak istiyorum.

- Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz aşkım.

- Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.

- Mutluluk küçük çocuklara hediye almak gibidir.

- İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.

- Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

- Mutluluk sadece paylaşıldığı zaman gerçektir.

- Mutluluğa giden bir yol yoktur, mutluluğun kendisi yoldur.

- Mutluluk, başka birisinin onayına ihtiyaç duymadan kendini iyi hissetmektir.

- Mutluluk sık sık sizin açık olduğunu düşünmediğiniz kapıdan gizlice girer.

- Mutluluk bir espriydi. Ve biz hiç gülmedik.

- Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.

- Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.

- Mutluluk anahtarınızı başka birinin cebine koymayın.

- Mutluluğu belki satın alamazsınız, ama dondurma alabilirsiniz ki bu da yaklaşık aynı şeydir.

- İnsanlar sıkıntılarını saymayı severler. Mutluluklarını ise hiç saymazlar.

- Bir gün öyle çok sevmeliyim ki sonsuza dek içimde kalmalı, karşımdaki insan karşı koyamamalı. Bir gün öyle çok sevmeliyim ki beni yaktıklarında bile kalbim sapasağlam kalmalı. Bu sevgiden utanmamalı, bu sevgiyi boşa harcamamalı...

- İnsan öğrendikleriyle değil öğrettikleriyle mutlu olur.

- Mutlu olduğum için gülmüyorum güçlü olduğum için gülüyorum.

Mutluluk sözleri

- İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

- İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

- Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin. (Özdemir Asaf)

- Mutluluk sözünü yutanla değil. Ne olursa olsun sözünü tutanla yaşanır.

- Her türlü mutluluk sahip olamadığın biri için üzülmekten iyidir.

- Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam!

- Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı, ben seni bugün de sevmeyeceğim çünkü bugün de bitecek; ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek!

- Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni koparıp kokladığında vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan çıkmamak için.

- Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm...

- Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

- Doruklardan yuvarlansan da tutarım taşları ama kaldıramam bir damla gözyaşını.

- Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi...

- Gökkuşağı gibi beni daima kendine hayran bırakan çok fazla rengin var sevgilim!

- Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. (Edward Newton)

- En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. (Goethe)

- Bu zamanda mutluluğu sevgiliden, dosttan aramayacaksınız alın bir çikolata yiyip mutlu olun.

- Bazı mutluklar vardır sadece hayal ettiğin ve hak etmediğin için Rabbinden dileyemediğin.

- Seninle tanışmadan önce hayatın hiç bitmeyen bir drama dizisi olduğunu düşünüyordum. Hayata dair bütün görüşümü değiştirdin ve beni hayatın iyi taraflarını görmeye ittin. Bunun için sana minnettarım sevgilim!

MUTLULUK İFADE EDEN SÖZLER

- Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun.

- Senin için bir şarkı yazdım, mutluluklarımı anlattım, her mutluluğun içinde adın ve sevgin vardı. Bu şarkıyı sadece sana yazdım.

- Eğer mutlu olmak istiyorsanız, olun. (Leo Tolstoy)

- Mutluluk neye sahip olduğunuza ya da kim olduğunuza bağlı değildir. Sadece ve sadece ne düşündüğünüze bağlıdır. (Buddha)

- Mutluluklar seninle güzel, seninle mutlulukları sevdim ben. Sen mutlu ol hep olmasan da severim seni hep.

- Sana söylüyorum ey çokbilmiş hayat! Bak yine mutluyum herkese inat!.

- Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir.

- Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık.

- Mutluluk mu? Gözüm yok. Dost mu? İşleri düşünce çok. Aşk mı? Ona da gerek yok. Şimdi bir şarkı, bir kahvemle benden iyisi yok…

- Mutlu olmak, her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarını her şey yapabilmektir.

- Affettiğimden değil; boş verdiğimden üzerinde durmuyorum çoğu şeyin. Ve mutlu olduğum için değil; güçlü olduğum için gülüyorum!

- Mutluluk en iyi makyajdır. (Drew Barrymore)

- Kalbimde bir acı mutluluk, sanki yüreğimde bir sancı. Sensiz anlamsız mutluluklar bana acı veriyor o an! Hadi gel mutluluklarıma anlam kat canım.

- Mutluluk daima yakınımızdadır. Yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter. (George Sand)

Mutluluğu anlatan sözler

- Güller hep ellerinde açsın, ama dikenleri batmasın. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamasın. Mutluluk hep yüreğine dolsun, ama beni unutturmasın.

- Ağlayın, affedin, devam edin. Gözyaşlarınızla gelecekteki mutluluğunuzu sulayın. (Steve Maraboli)

- Mutluluk zaman alır, zaman sevdiklerini.

- Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

- Mutluluk bir seçimdir. Mutlu olmayı seçebilirsiniz. Hayatta tabii ki sıkıntılı zamanlar olacaktır, ama o anların hayatınızı etkileyip etkilemeyeceğine izin vermek sizin seçiminiz olacaktır. (Valerie Bertinelli)

- Mutlu olmanın iki yolu vardır. Ya isteklerimizi azaltmak ya da imkanlarımızı çoğaltmak. (Benjamin Franklin)

- Kim ne derse desin, mutlu insanın en mutlu anı, uykuya daldığı andır ve mutsuz bir insanın en mutsuz anı, uykudan uyandığı andır. İnsan hayatı, bir tür hata olmalı.

- Mutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır.

- Mutluluk çok fazla ve çok az arasında bir yerdir. (Fin Atasözü)

- Hüzün kuşlarının başınızın üzerinden geçmesini engelleyemezsiniz, fakat onların saçınızda yuva yapmalarını engelleyebilirsiniz. (Çin Atasözü)

- Eğer bir saatlik mutluluk istiyorsanız, kısa bir uyku çekin. Bir günlüğüne mutlu olmak istiyorsanız, balık tutmaya gidin. Bir yıl için mutluluk istiyorsanız, mirasa konun. Bir ömür mutluluk istiyorsanız, başka birine yardım edin.

- Keşke birazcık yavaşlayabilsek, mutluluk bizi yakalayabilirdi.

- Mutluluğunuzu asla kaybedebileceğiniz bir şeye bağlamayın.

- Kendinle mutluysan, kimseyle derdin olmaz!

- Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.